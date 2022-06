F1 GP Canada Montreal 2022, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 18 giugno 2022) La gara del GP del Canada 2022 a Montreal di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Sull’amato circuito nordamericano, che torna in calendario dopo due anni di stop per il Covid, si rinnova la battaglia tra Ferrari e Red Bull in un Mondiale che sta sorridendo poco a Leclerc negli ultimi tempi. Da tenere d’occhio l’orario della partenza in virtù del fuso orario. Nel dettaglio, la gara avrà inizio alle ore 20 di domenica 19 giugno, diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 in pay, in chiaro prevista la differita in replica su TV8 alle ore 21.30, diretta testuale come sempre su ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Ladel GP deldi Formula 1 sarà visibilein tv: ecco le informazioni su. Sull’amato circuito nordamericano, che torna in calendario dopo due anni di stop per il Covid, si rinnova la battaglia tra Ferrari e Red Bull in un Mondiale che sta sorridendo poco a Leclerc negli ultimi tempi. Da tenere d’occhio l’della partenza in virtù del fuso. Nel dettaglio, laavrà inizio alle ore 20 di domenica 19 giugno,tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 in pay, in chiaro prevista la differita in replica su TV8 alle ore 21.30,testuale come sempre su ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il monegasco Charles Leclerc partirà domenica con dieci posti di penalità al GP del Canada di Formula 1 in programm… - SkySportF1 : Formula 1, GP Canada: la diretta delle seconde prove libere da Montreal, LIVE su Sky Sport F1 #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : F1, a Montreal una marmotta passa tra Alonso e Sainz nelle libere: è salva. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - gponedotcom : Le quattro ruote tornano in azione sul tracciato di Montreal: ecco tutta la programmazione del weekend in diretta s… - CalcioIN : GP Canada Streaming Gratis Rojadirecta Formula 1 2022: Oggi Qualifiche Ferrari a Montreal -