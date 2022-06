ELEZIONI COMUNALI A L’AQUILA: UNA LETTURA (Di sabato 18 giugno 2022) Americo Di BenedettoL’AQUILA – Nelle ELEZIONI COMUNALI aquilane di domenica 12 giugno 2022, al di là dello straordinario risultato del sindaco uscente Pierluigi Biondi, superiore addirittura ai più ottimistici pronostici, e sul quale molto ci sarebbe da riflettere, c’è stato un indubbio successo di Americo Di Benedetto, successo in senso assoluto, non certo in relazione ai risultati effettivi, successo sostanziale, non formale, successo simbolico. Ma in politica – si sa – i simboli contano, eccome. I suoi amici e sostenitori lunedì pomeriggio, nella sede in Corso Vittorio Emanuele II, non ne erano molto consapevoli, anzi sembravano in lutto, avevano visi lugubri. Che cosa mai si potevano aspettare? Se aveva perso cinque anni fa col 47%, perché mai avrebbe dovuto vincere, in un eventuale ballottaggio, questa volta con un sospirato ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 18 giugno 2022) Americo Di Benedetto– Nelleaquilane di domenica 12 giugno 2022, al di là dello straordinario risultato del sindaco uscente Pierluigi Biondi, superiore addirittura ai più ottimistici pronostici, e sul quale molto ci sarebbe da riflettere, c’è stato un indubbio successo di Americo Di Benedetto, successo in senso assoluto, non certo in relazione ai risultati effettivi, successo sostanziale, non formale, successo simbolico. Ma in politica – si sa – i simboli contano, eccome. I suoi amici e sostenitori lunedì pomeriggio, nella sede in Corso Vittorio Emanuele II, non ne erano molto consapevoli, anzi sembravano in lutto, avevano visi lugubri. Che cosa mai si potevano aspettare? Se aveva perso cinque anni fa col 47%, perché mai avrebbe dovuto vincere, in un eventuale ballottaggio, questa volta con un sospirato ...

