Direttore sanitario a Potenza percepisce sia stipendio che pensione | la Corte dei Conti apre un’indagine In Veneto altri 4 casi simili

(Di sabato 18 giugno 2022) Può un alto dirigentepercepire loe anche lamaturata dopo la nomina all’incarico? La domanda rimbalza indalla Basilicata dove la situazione di Giampaolo Stopazzolo, originario di Vicenza, alla carica digenerale dell’Usl diha attivatoconoscitiva delladei, per verificare se ci si trovi di fronte un indebito trattamento, visto che lae lovengono sommati. Insarebbero quattro gli alti dirigenti che si troverebbero nelle stesse condizioni per questo la Giunta regionale ha avviato accertamenti, in modo da evitare possibili contestazioni da parte dei magistrati contabili. Il caso ...

Pubblicità

TIG_italia : Ferdinando Russo, Direttore Generale, ASL Caserta, interviene al Campania Digital Summit. È relatore alla Sessione… - CoopMatch : RT @CoopMatch: Perugia: Direttore Sanitario/Psichiatra per Comunità Residenziale - Mcclane272 : @AuroraLittleSun L anno scorso pubblicizzò l abbronzatura da mascherina ??... Dimenticate sempre che sto cialtrone è… - Bluefidel47 : Le mascherine come gli occhiali da sole Il docente di Igiene all’università Statale di Milano, direttore sanitari… - dommi65 : RT @TIG_italia: .@pie_tru, Direttore Commerciale Sanità Area Sud, @EngineeringSpa, è relatore al Campania Digital Summit. Partecipa alla Se… -

Il Fatto Quotidiano

... colpevolmente, trascinato il presidiodella nostra città, ed in particolare lo stato drammatico del reparto di Ostetricia che ha visto in questi giorni ildi quella UOC lanciare ...Abbiamo discusso ampiamente con ildella problematica della guardia medica e sono state messe in atto delle strategia per reclutare medici per la postazione. Dobbiamo essere ... Direttore sanitario a Potenza percepisce sia stipendio che pensione: la Corte dei Conti apre un’indagine La sanità cattolica fa rete e dopo due anni di pandemia tira le somme, analizza le problematiche, profetizza sulle sfide da affrontare e sulle opportunità da cogliere per farsi prossima. I punti di fo ...«La situazione italiana è drammatica». Non ci gira troppo attorno e con grande franchezza Patrizia Ravaioli, già direttore generale di Croce Rossa, ed ex direttrice ...