Diawara | «Con Mourinho non ho mai avuto spazio | ma con me è sempre stato chiaro e lo accetto»

Il centrocampista della Roma, Amadou Diawara (ex Napoli), ha rilasciato alcune dichiarazioni ad As. In stagione è stato impiegato pochissimo dal tecnico giallorosso, José Mourinho. Commenta la sua situazione. "I primi due anni sono andati bene, ma alcuni infortuni infortuni al ginocchio e la pandemia hanno fermato la mia crescita. Poi è arrivato Mourinho, lavorare con lui è stato un altro sogno realizzato. Ha portato grande speranza nel club e nella città. Ho avuto un buon rapporto con lui, anche se non ho mai avuto spazio. Sono decisioni tecniche, lui è sempre stato chiaro con me e io lo accetto".

