(Di sabato 18 giugno 2022) È esistito un tempo, a cavallo tra l’ultima decade del Secolo breve e i primordi del Duemila, in cui negli Stati Uniti si sognava ad occhi aperti e a voce alta di costruire un mondo fatto a loro immagine e somiglianza. Vinta l’Unione Sovietica senza combatterla, e visto il trionfo del capitalismo e dell’American way InsideOver.

Pubblicità

InsideOver

che, come ho accennato sopra, inizia a mostrare ...che non vogliono sottostare a "patenti di legittimità" imposte'...di Cuba per come i vari Paesi dell'area si siano ribellati...... la sua Russia, come un vettore per ribaltare l'... Sarà anche così, ma cosa succedevostra televisione il ministro ... Una cosa resa possibile'influenza sulla Rai dello stesso ... Dall'unipolarismo alla visione di Putin: cosa rivela il discorso di San Pietroburgo