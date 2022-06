Calciomercato Palermo, Baldini rimane in panchina (Di sabato 18 giugno 2022) Calciomercato Palermo: anche con i cambi in società c’è la conferma di Silvio Baldini sulla panchina dei siciliani Il Palermo programma il Calciomercato per la prossima stagione, dopo la promozione in B e con il cambio di proprietà che continua in maniera spedita. Rinnovo annuale per Silvio #Baldini con il #Palermo. I rosanero – nonostante la svolta societaria imminente – pronti a ripartire dal condottiero toscano in panchina. #Calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 18, 2022 Cosa non cambierà sarà invece l’allenatore, confermato anche per la prossima stagione sulla panchina dei rosaneri il tecnico Silvio Baldini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022): anche con i cambi in società c’è la conferma di Silviosulladei siciliani Ilprogramma ilper la prossima stagione, dopo la promozione in B e con il cambio di proprietà che continua in maniera spedita. Rinnovo annuale per Silvio #con il #. I rosanero – nonostante la svolta societaria imminente – pronti a ripartire dal condottiero toscano in. #— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 18, 2022 Cosa non cambierà sarà invece l’allenatore, confermato anche per la prossima stagione sulladei rosaneri il tecnico Silvio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

