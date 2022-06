Xiaomi 12 Pro con Snapdragon 8 scontato è imperdibile

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 17 giugno 2022)12 Pro con processore Qualcomm8 Gen 1, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è in offerta con uno sconto da non perdere. Il top di gamma dell’azienda cinese non è il solo smartphone ad essereanche modelli economici e medio gamma sono in offerta così da poter accontentare tutti i gusti ed esigenze. realme GT NEO 3fino a 130€ con cuffie bluetooth in bundle12 Proda non perdere Acquista su Amazon12 Pro, 6,73? AMOLED 120Hz AdaptiveSync Pro Display Unlocked Cellulare, Android 12, 50MP Triple Camera8 Gen 1, Dual SIM, 5G, NFC (Gray, 12+256GB) Prezzodel 5%: 819,99€ invece di 866,90€ Acquista su Amazon11T Pro 5G – 256GB, ...