Violenza nel Napoletano, accoltellano coetaneo all'inguine e si vantano in diretta social (Di venerdì 17 giugno 2022) Una lite finite in tragedia a Brusciano: due ragazzi di Pomigliano d'Arco hanno accoltellato un coetaneo all'addome e all'inguine. La vittima è attualmente in gravi condizioni ed è ricoverata in terapia intensiva. Brusciano, giovane accoltellato in terapia intensiva: gli aggressori si vantano sui social e fanno video A rendere noto l'ennesimo episodio di Violenza giovanile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

