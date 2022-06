Viene punto da un'ape, Marco muore a 32 anni: stroncato da un infarto per lo choc anafilattico (Di venerdì 17 giugno 2022) Un giovane allevatore di 32 anni, Marco Deiana , è morto stroncato da un infarto dopo essersi sentito male in seguito alla puntura di un'ape. Prima di svenire ha avuto la prontezza di chiamare la ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022) Un giovane allevatore di 32Deiana , è mortoda undopo essersi sentito male in seguito alla puntura di un'ape. Prima di svenire ha avuto la prontezza di chiamare la ...

Pubblicità

universo407 : @fabiola52862514 @Drittorovescio_ Infatti ieri sera ad un certo punto ho spento la TV, perché mi viene solo il nervoso!!! ?? - undervworId : @rosevg0ld le edizioni adelphi per quanto siano curate sotto ogni punto di vista devono ancora migliorare per quant… - YBah96 : RT @milan_corner: @furgeTX chi ci capisce qualcosa è bravo, a questo punto viene da pensare che per 2 anni si siano 'sopportati' al meglio… - Gio55981465 : RT @Iamdavide1: @nico_lai93 Il punto è che se non c'è Barbara la situazione non sarà tanto diversa. È lei che viene seguita, quando c'era l… - milan_corner : @furgeTX chi ci capisce qualcosa è bravo, a questo punto viene da pensare che per 2 anni si siano 'sopportati' al m… -