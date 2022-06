Traffico Roma del 17-06-2022 ore 17:30 (Di venerdì 17 giugno 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati Traffico incolonnato sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Cassia e la Flaminia e poi a seguire dallo svincolo per La Roma Firenze e la lunghe code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina troviamo poi rallentamenti in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 dall’uscita Fiorentini fino al Raccordo rallentamenti e code anche in tangenziale Tra la Farnesina e via Salaria direzione San Giovanni La polizia locale inoltre ci segnala ancora e rallentamenti per incidente su Viale della Stazione di Tor di Quinto altro incidente su Viale dei Colli Portuensi all’altezza di via Luigi arati ed è ancora incidente in via Casilina all’altezza di via Vibio sequestre fuori città sulla A1 La Romana si sta in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovatiincolonnato sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Cassia e la Flaminia e poi a seguire dallo svincolo per LaFirenze e la lunghe code anche in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina troviamo poi rallentamenti in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 dall’uscita Fiorentini fino al Raccordo rallentamenti e code anche in tangenziale Tra la Farnesina e via Salaria direzione San Giovanni La polizia locale inoltre ci segnala ancora e rallentamenti per incidente su Viale della Stazione di Tor di Quinto altro incidente su Viale dei Colli Portuensi all’altezza di via Luigi arati ed è ancora incidente in via Casilina all’altezza di via Vibio sequestre fuori città sulla A1 Lana si sta in ...

