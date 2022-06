Tra Conte e Di Maio volano stracci, l’ex premier lo mette alla porta: «Cacciarlo dal M5s? Lo sta facendo da solo» (Di venerdì 17 giugno 2022) Il punto più basso nel rapporto sempre più gelido tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio lo segna l’ex premier che, in un colloquio con La Stampa, prova a mettere in chiaro quale potrebbe essere il futuro ministro degli Esteri rispetto al M5s: «Non lo cacciamo via – ha detto Conte – in realtà Di Maio si sta cacciando da solo». Una bordata che fa il paio con quella di ieri dell’ex premier, quando aveva sfidato il ministro riportando lo spettro della scissione nel Movimento: «Di Maio intende fondare un nuovo partito? Non mi faccia entrare nella testa altrui – aveva detto Conte – questo ce lo dirà lui in queste ore». Tra i nervi scoperti tra i due c’è la ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Il punto più basso nel rapporto sempre più gelido tra Giuseppee Luigi Dilo segnache, in un colloquio con La Stampa, prova are in chiaro quale potrebbe essere il futuro ministro degli Esteri rispetto al: «Non lo cacciamo via – ha detto– in realtà Disi sta cacciando da». Una bordata che fa il paio con quella di ieri del, quando aveva sfidato il ministro rindo lo spettro della scissione nel Movimento: «Diintende fondare un nuovo partito? Non mi faccia entrare nella testa altrui – aveva detto– questo ce lo dirà lui in queste ore». Tra i nervi scoperti tra i due c’è la ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Basta con le tregue armate e i finti sorrisi. Ora è resa dei conti, pubblica, tra il capo che ha in mano la pistola… - fattoquotidiano : 'IO PAGLIACCIO?' Faccia a faccia tra Conte e un contestatore durante il tour elettorale. Guardate [VIDEO] - Rodica17957578 : RT @Patty66509580: DI Maio svela pubblicamente davanti ai microfoni che si è posto completamente dalla parte opposta a quello che sono i v… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Basta con le tregue armate e i finti sorrisi. Ora è resa dei conti, pubblica, tra il capo che ha in mano la pistola de… - LiveAvanti : Check out this article: Cinquestelle alla frutta: Scontro tra Di Maio e Conte sulle armi - -