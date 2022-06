“STEFANO!”, una serata speciale in memoria di Stefano D’Orazio | I dettagli (Di venerdì 17 giugno 2022) Il 25 settembre all’Auditorium Parco della Musica di ROMA si terrà “Stefano!”, una serata speciale in memoria di Stefano D’Orazio Il 25 settembre all’Auditorium Parco della Musica di ROMA si terrà “Stefano!”, una serata speciale in memoria del grande artista e manager Stefano D’Orazio, a distanza di due anni dalla sua scomparsa. A ricordarlo i suoi immancabili amici e colleghi di sempre: ROBY FACCHINETTI, DODI BATTAGLIA, RED CANZIAN e RICCARDO FOGLI, che insieme a Stefano hanno segnato la storia della musica italiana con brani indimenticabili che hanno emozionato intere generazioni. Le prevendite per la serata saranno ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Il 25 settembre all’Auditorium Parco della Musica di ROMA si terrà “”, unaindiIl 25 settembre all’Auditorium Parco della Musica di ROMA si terrà “”, unaindel grande artista e manager, a distanza di due anni dalla sua scomparsa. A ricordarlo i suoi immancabili amici e colleghi di sempre: ROBY FACCHINETTI, DODI BATTAGLIA, RED CANZIAN e RICCARDO FOGLI, che insieme ahanno segnato la storia della musica italiana con brani indimenticabili che hanno emozionato intere generazioni. Le prevendite per lasaranno ...

