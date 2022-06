Quelle due ore di buco nell'omicidio della piccola Elena (Di venerdì 17 giugno 2022) Subito dopo l'omicidio di sua figlia, Martina Patti ha chiesto chiesto aiuto ai parenti: tra Quelle chiamate potrebbe esserci quella al complice Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 giugno 2022) Subito dopo l'di sua figlia, Martina Patti ha chiesto chiesto aiuto ai parenti: trachiamate potrebbe esserci quella al complice

Pubblicità

Sofia_070502 : RT @_So_What_7: Weverse, decidi di pubblicare due foto super zoomate e non simili a quelle pubblicate fin’ora come per gli altri membri? Ci… - Zeccarossa1 : @AndShehu Da un certo punto di vista hs ragione, intento e strumento son due cose diverse. Perché parlare sempre e… - quellodenunciat : quanto sarebbe bello svegliarsi ogni giorno con dei messaggi di quelle due persone - soloperoggi1 : @KoishiKerol Ehi Kerol, oggi anche per il mio papà è una di quelle giornate di attese su sedie più o meno comode. M… - miriamfineline : RT @JEREMIAHVLSK: Hobi che posta le foto con seokjin e lui sotto “ hai caricato quelle con me così aumenti i tuoi followers” grazie per la… -