Poste Italiane bloccata | impossibile qualsiasi operazione | cosa succede?

(Di venerdì 17 giugno 2022)continua a dare problema, nelle ultime ore sono state davvero tante le segnalazioni da parte degli utenti: pare che nessunasia possibile. Sembra essere proprio un down generale quello che riguarda il grande gruppo presente in tutta l’Italia, sono infatti davvero in molti gli utenti che nelle ultime ore stanno continuando a segnalare dei problemi che gli impediscono anche le normali operazioni. AnsaARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

Pubblicità

angeloavellinoo : @followbenetazzo Poste italiane batte BTC , così molti massimalisti ora si dovranno cospargere il capo di cenere - cole0e_ : RT @fralvsmin: ma nei 160 anni di poste italiane cosa festeggiamo? 160 anni di servizio scadente e incapacità a consegnare lettere in manie… - shevaman2022 : @claudiocerasa Sembra una di Poste Italiane - fralvsmin : ma nei 160 anni di poste italiane cosa festeggiamo? 160 anni di servizio scadente e incapacità a consegnare lettere… - fralvsmin : anche oggi poste italiane lavora con più decenza grazie. -

In occasione dell'anniversario del centenario del monumento ai caduti nella grande guerra di liberazione, a Paderno Franciacorta, sabato 18 giugno,attiverà un servizio postale temporaneo con annullo speciale presso Piazza della Libertà.sta riportando numerosi disservizi in tutta Italia . Come rilevato da downdetector.it e dalle sempre maggiori segnalazioni degli utenti sui social, si stanno manifestando difficoltà ...Poste Italiane continua a dare problema, nelle ultime ore sono state davvero tante le segnalazioni da parte degli utenti.Poste Italiane sta riportando numerosi disservizi in tutta Italia. Come rilevato da downdetector.it e dalle sempre maggiori segnalazioni degli utenti sui social, si stanno manifestando difficoltà nell ...