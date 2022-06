Papa: “Basta con le prediche moraliste” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Basta con le prediche infarcite di “moralismi”. Lo ha ammonito il Papa nel discorso scritto in ai formatori del Seminario arcivescovile di Milano, in occasione del 150° anniversario della rivista ‘La Scuola Cattolica’. “Il linguaggio teologico dev’essere sempre vivo, dinamico, non può fare a meno di evolversi e deve preoccuparsi di farsi comprendere. A volte – ha denunciato Bergoglio – le prediche o le catechesi che ascoltiamo sono fatte in buona parte di moralismi, non abBastanza ‘teologiche’, cioè poco capaci di parlarci di Dio e di rispondere alle domande di senso che accompagnano la vita della gente, e che spesso non si ha il coraggio di formulare apertamente”. “Uno dei maggiori malesseri del nostro tempo – ha scritto ancora il Papa- è infatti la perdita di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) –con leinfarcite di “moralismi”. Lo ha ammonito ilnel discorso scritto in ai formatori del Seminario arcivescovile di Milano, in occasione del 150° anniversario della rivista ‘La Scuola Cattolica’. “Il linguaggio teologico dev’essere sempre vivo, dinamico, non può fare a meno di evolversi e deve preoccuparsi di farsi comprendere. A volte – ha denunciato Bergoglio – leo le catechesi che ascoltiamo sono fatte in buona parte di moralismi, non abnza ‘teologiche’, cioè poco capaci di parlarci di Dio e di rispondere alle domande di senso che accompagnano la vita della gente, e che spesso non si ha il coraggio di formulare apertamente”. “Uno dei maggiori malesseri del nostro tempo – ha scritto ancora il- è infatti la perdita di ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Non è normale un Paese in cui nel 2022 un papà debba pregare che alla figlia non succeda nulla su un treno. Mi imma… - Adnkronos : Il monito del #Papa: 'Basta con le prediche infarcite di moralismi'. - ParliamoDiNews : Papa: `Basta con le prediche moraliste` - - ledicoladelsud : Papa: “Basta con le prediche moraliste” - italiaserait : Papa: “Basta con le prediche moraliste” -

Stressiamoci meno: impariamo dai papà La maternità è l' esperienza più intensa e gioiosa che una donna vive nel corso della sua intera esistenza. Ma non basta farsi forte della felicità che si prova a far nascere e crescere quei bambini con i quali creiamo un legame indissolubili per essere immuni da stress e stanchezza . E sì perché la felicità, in ... Il Pogmentary spiazza i tifosi della Juve, che delusione sul web - Social Delusi i tifosi della Juve sui social: 'non hai detto nulla,basta che torni', oppure: 'non ci sta un annuncio, Pogba alla Juventus... come sosteneva qualcuno, ma ci sono molte frecciatine al ... Adnkronos Papa: “Basta con le prediche moraliste” (Adnkronos) – Basta con le prediche infarcite di “moralismi”. Lo ha ammonito il Papa nel discorso scritto in ai formatori del Seminario arcivescovile di Milano, in occasione del 150° anniversario ... Le famiglie sante, l’incontro mondiale con Papa Siamo ormai vicini all’incontro internazionale delle famiglie con Papa Francesco. Mancano pochi giorni all’evento così tanto atteso che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno a Roma. La Famiglia è un tem ... La maternità è l' esperienza più intensa e gioiosa che una donna vive nel corso della sua intera esistenza. Ma nonfarsi forte della felicità che si prova a far nascere e crescere quei bambini con i quali creiamo un legame indissolubili per essere immuni da stress e stanchezza . E sì perché la felicità, in ...Delusi i tifosi della Juve sui social: 'non hai detto nulla,che torni', oppure: 'non ci sta un annuncio, Pogba alla Juventus... come sosteneva qualcuno, ma ci sono molte frecciatine al ... Papa: "Basta con le prediche moraliste" (Adnkronos) – Basta con le prediche infarcite di “moralismi”. Lo ha ammonito il Papa nel discorso scritto in ai formatori del Seminario arcivescovile di Milano, in occasione del 150° anniversario ...Siamo ormai vicini all’incontro internazionale delle famiglie con Papa Francesco. Mancano pochi giorni all’evento così tanto atteso che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno a Roma. La Famiglia è un tem ...