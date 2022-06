Nadal | “Giocherò a Wimbledon Il piede lo permette”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 giugno 2022) “La mia intenzione è quella di giocare a”. Rafaelannuncia la sua partecipazione al terzo torneo del Grande Slam della stagione nel corso di una conferenza stampa a Maiorca. Il major sui campi in erba dell’All England Club inizia il 27 giugno. “Il trattamento ale l’allenamento dell’ultima settimana mi danno speranze”, aggiunge il vincitore di 22 tornei del Grande Slam., reduce dal 14esimo trionfo della carriera al Roland Garros, dopo la vittoria nel torneo parigino due settimane fa aveva espresso dubbi sulla propria presenza a, evidenziando i problemi fisici che lo hanno condizionato nell’ultimo periodo. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. ...