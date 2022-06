LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: fra poco in acqua Linda Cerruti (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.59 La slovacca Chiara Diky è la dodicesima a iniziare la gara. Dopo di lei, la nostra Linda Cerruti. 9.58 Si porta immediatamente al quarto posto la tedesca Bojer, superando la Fahrni con il punteggio di 80.8648 (24.7000, 24.7000, 31.4648). 9.54 Il momento della tedesca Marlene Bojer, sulla canzone ‘Survivor’ di 2WEI, cover della canzone delle Destiny’s Child. 9.53 Quarto posto per la svizzera Fahrni, con il punteggio di 79.8704 (24.1000, 24.3000, 31.4704). 9.48 Ora tocca alla svizzera Ilona Fahrni, candidata a un posto tra le 12 finaliste. 9.47 Sesto posto per la sudafricana Laura Strugnell con 68.1776 (Esecuzione 20.4000, Impressone 20.2000, Elementi 27.5776). 9.42 Si passa alla veterana sudafricana Laura Strugnell, con in sottofondo It’s a Man’s Man’s Man’s World di James ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.59 La slovacca Chiara Diky è la dodicesima a iniziare la gara. Dopo di lei, la nostra. 9.58 Si porta immediatamente al quarto posto la tedesca Bojer, superando la Fahrni con il punteggio di 80.8648 (24.7000, 24.7000, 31.4648). 9.54 Il momento della tedesca Marlene Bojer, sulla canzone ‘Survivor’ di 2WEI, cover della canzone delle Destiny’s Child. 9.53 Quarto posto per la svizzera Fahrni, con il punteggio di 79.8704 (24.1000, 24.3000, 31.4704). 9.48 Ora tocca alla svizzera Ilona Fahrni, candidata a un posto tra le 12 finaliste. 9.47 Sesto posto per la sudafricana Laura Strugnell con 68.1776 (Esecuzione 20.4000, Impressone 20.2000, Elementi 27.5776). 9.42 Si passa alla veterana sudafricana Laura Strugnell, con in sottofondo It’s a Man’s Man’s Man’s World di James ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: in vetta Marta Fiedina si avvicina il momento di Linda Cerruti -… - OA_Sport : Iniziano i Mondiali di nuoto di Budapest, ad aprire la kermesse internazionale il nuoto artistico con il solo tecni… - giudith95 : @uundefedeted eccoci live pt 730302837 - xiwsa_edits : No ma domani inizia il mondiale di nuoto presto di nuovo con live con l'italnuoto - Nuotomania : DA -