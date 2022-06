"Le amiche della sposa", una cerimonia da incubo (Di venerdì 17 giugno 2022) LE amiche della sposa La5 ore 21.10 con Kristen Wig, Rose Byrne e Melissa Mc Carthy. Regia di Paul Feig. Produzione USa 2011. Durata: 2 ore LA TRAMA Annie (una grande Kristen Wig) è una quarantenne con uno scarso curriculum amoroso. Al contrario della sua migliore amica Lillian. Lillian sta per sposarsi e le chiede di essere una delle sue damigelle d'onore. Annie si presta, ma la cerimonia si profila incasinatissima. Anzi quasi un incubo. PERCHE' VEDERLO perchè le gag sono tante e rifilate a ritmi tambureggianti. La regia è di uno che si è fatto le ossa colla mitica "Saturday night live" e si vede. Le ragazze (c'è anche una debordante Melissa Mc Carthy) scatenate e divertenti. E il copione (di Annie Mumolo e della stessa Wig) non manca ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) LELa5 ore 21.10 con Kristen Wig, Rose Byrne e Melissa Mc Carthy. Regia di Paul Feig. Produzione USa 2011. Durata: 2 ore LA TRAMA Annie (una grande Kristen Wig) è una quarantenne con uno scarso curriculum amoroso. Al contrariosua migliore amica Lillian. Lillian sta perrsi e le chiede di essere una delle sue damigelle d'onore. Annie si presta, ma lasi profila incasinatissima. Anzi quasi un. PERCHE' VEDERLO perchè le gag sono tante e rifilate a ritmi tambureggianti. La regia è di uno che si è fatto le ossa colla mitica "Saturday night live" e si vede. Le ragazze (c'è anche una debordante Melissa Mc Carthy) scatenate e divertenti. E il copione (di Annie Mumolo estessa Wig) non manca ...

