Il papà di Elena Del Pozzo: «La mamma non è pazza, la odiava» (Di venerdì 17 giugno 2022) Attraverso un lungo messaggio parla il padre della bambina di cinque anni uccisa dalla madre a Mascalucia, in provincia di Catania. «La bambina aveva tutta la vita davanti e tanti traguardi da raggiungere. Sono distrutto mi sento un vuoto dentro incolmabile» Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 giugno 2022) Attraverso un lungo messaggio parla il padre della bambina di cinque anni uccisa dalla madre a Mascalucia, in provincia di Catania. «La bambina aveva tutta la vita davanti e tanti traguardi da raggiungere. Sono distrutto mi sento un vuoto dentro incolmabile»

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'omicidio di Elena, il papà: 'Martina è un mostro, non meritava nostra figlia'. Parla Alessandro Dal Pozzo: 'Non p… - zazoomblog : Le bugie la gelosia il delitto studiato: la verità del papà di Elena uccisa dalla mamma - #bugie #gelosia #delitto… - antoanto56 : RT @fcesar78: I figli hanno diritto ad un papà ed una mamma. Se poi mamma ti uccide perché papà ha un’altra ce ne faremo una ragione. Pover… - Luxgraph : La lettera di Alessandro Del Pozzo, il papà di Elena: «Martina non è pazza, odiava la bimba. Ha premeditato tutto,… - Today_it : Le bugie, la gelosia, il 'delitto studiato': la verità del papà di Elena, uccisa dalla mamma -