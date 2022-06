“Ho peccato | lo confesso” Paolo Brosio | roba intima | “L’ho fatto più volte”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 giugno 2022) Fanno discutere le parole di Papa Francesco sulla castità prima del matrimonio. Lo si legge in un documento del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita intitolato ‘Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale’. Un testo che ha la prefazione di Bergoglio: “Vale la pena di aiutare i giovani sposi a saper trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e per accogliere la grazia di Dio. Certamente la castità prematrimoniale favorisce questo percorso perché dà tempo ai nuovi sposi di stare insieme, di conoscersi meglio, senza pensare immediatamente alla procreazione ed alla crescita dei figli”. Le ha commentate anche. Il testo viene pubblicato alla vigilia del X Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022. “Suscita sempre un grande interesse fra i giovani – si legge nel documento vaticano – ...