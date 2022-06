Genoa, il Bari cerca un difensore (Di venerdì 17 giugno 2022) La ricerca di rinforzi per il reparto difensivo in vista della prossima stagione sta portando il Bari, neopromosso in Serie B, a sondare diverse... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) La ridi rinforzi per il reparto difensivo in vista della prossima stagione sta portando il, neopromosso in Serie B, a sondare diverse...

Pubblicità

gippu1 : Con l'arrivo di Cagliari, Genoa, Venezia, Bari e #Palermo la serie B passa in un colpo solo da 1 a 6 capoluoghi di… - sportli26181512 : Genoa, il Bari cerca un difensore: La ricerca di rinforzi per il reparto difensivo in vista della prossima stagione… - zazoomblog : Serie B l’analisi di Schwoch: “Genoa favorito ma occhio a Palermo Bari e…” - #Serie #l’analisi #Schwoch: #“Genoa - WiAnselmo : RT @Mediagol: Serie B, l’analisi di Schwoch: “Genoa favorito, ma occhio a Palermo, Bari e…” - Mediagol : Serie B, l’analisi di Schwoch: “Genoa favorito, ma occhio a Palermo, Bari e…” -