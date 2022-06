Gazzetta: “Voglio provare a vincere qualcosa” La richiesta di Koulibaly al Napoli per il rinnovo (Di venerdì 17 giugno 2022) Kalidou Koulibaly pronto ad accettare una riduzione dell’ingaggio solo dinanzi ad un Napoli vincente nel breve periodo. Il Napoli e l’agente di Koulibaly, Fali Ramadani, sono in continuo contatto per provare a trovare l’accordo per il rinnovo del difensore. Al momento il Napoli è pronto ad aumentare leggermente l’offerta di 3.5 milioni per quattro anni. I contatti proseguono in attesa dell’incontro per parlare faccia a faccia e trovare la soluzione. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela un’interessante retroscena di mercato riguardo al rinnovo di Koulibaly: “I sei milioni di euro che Koulibaly guadagna attualmente sono uno scoglio troppo alto per il club. Spalletti chiede a gran voce ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 giugno 2022) Kalidoupronto ad accettare una riduzione dell’ingaggio solo dinanzi ad unvincente nel breve periodo. Ile l’agente di, Fali Ramadani, sono in continuo contatto pera trovare l’accordo per ildel difensore. Al momento ilè pronto ad aumentare leggermente l’offerta di 3.5 milioni per quattro anni. I contatti proseguono in attesa dell’incontro per parlare faccia a faccia e trovare la soluzione. L’edizione odierna delladello Sport svela un’interessante retroscena di mercato riguardo aldi: “I sei milioni di euro cheguadagna attualmente sono uno scoglio troppo alto per il club. Spalletti chiede a gran voce ...

