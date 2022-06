Formula 1 | GP d’Australia confermato per altri 10 anni

(Di venerdì 17 giugno 2022)per10il GPdella1. Il rinnovo, annunciato venerdì 17 giugno, avrà scadenza 2035. Il Gran Premio dell’Australia, dopo i primiad Adelaide (dal 1985 al 1995), si è trasferito a Melbourne, diventando tappa fissa del Mondiale di F1. Solamente nel 2020 e 2021 non si è svolta la gara australiana, a causa della pandemia da Covid-19. Tradizione vuole che il circuito australiano, a parte pochissime eccezioni come nel 2022, rappresenti la pista che inaugura la nuova stagione. “Il Gp di Melbourne è sempre stato considerato uno dei preferiti dai tifosi, dai piloti e dalle squadre – ha detto Stefano Dominicali, CEO della F1, come riportato nel comunicato -. È una città internazionale incredibile e dinamica che si adatta perfettamente al nostro ...

Pubblicità

SebVettel_IT : Nella sua prima Gara, Seb si piazza ottavo, diventando il pilota più giovane ad aver conquistato i primi punti in F… - GuidoTresoldi : RT @Eurosport_IT: Adesso è ufficiale: il circuito dell'Albert Park di Melbourne ospiterà il Gran Premio d'Australia fino al 2035 ??????? #Fo… - Eurosport_IT : Adesso è ufficiale: il circuito dell'Albert Park di Melbourne ospiterà il Gran Premio d'Australia fino al 2035 ???????… - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: Formula 1, il GP d'Australia resta a Melbourne: accordo fino al 2035 #SkyMotori #F1 #Formula1 - wolfsxtar : RT @mult1formula: BREAKING ?? Il Gran premio d'Australia è stato rinnovato fino al 2035 e dal 2023 correranno nel circuito anche Formula 2… -

Leggi anche -1, rinnovo per il GpAlla soglia dei 41'età, lo spagnolo tornerà su una pista che lo vide impegnato per l'ultima volta ... Ogni circuito sarà diverso, ad esempio a Gedda era molto scorrevole, così come in, dove ...