Ex marito violento | la Corte Ue dà ragione a Silvia | “In Italia ero senza giustizia | lui è nipote di un politico”

Adesso Silvia De Giorgi – 44enne padovana, interior designer a Milano – confida che questa sentenza possa segnare la strada per aiutare altre donne: l'Italia è stata infatti condannata dalla Corte europea dei diritti umani (Cedu) per il "trattamento inumano e degradante" ricevuto dalla donna, perché le autorità non hanno agito per proteggerla dall'ex marito violento. Tra il 2015 e il 2019 Silvia ha denunciato 7 volte l'ex marito, da cui era separata dal 2013, per averla minacciata di morte, colpita con un casco, averle messo telecamere in casa, perseguitata, seguita e molestata, per non aver pagato gli alimenti e aver maltrattato i tre figli. I giudici di Strasburgo chiamano in causa l'inazione dei magistrati stabilendo che l'Italia deve versarle 10 ...

NardiLuisa : La Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia per non aver protetto una donna padovana dal marito violento - infoitinterno : I giudici non l'hanno protetta dall'ex marito violento, lo Stato condannato a risarcirla - 87_smi : @RTaverBella @Corriere Scommetto che se fosse morta la moglie per 'femminicidio' e la suocera parlasse del suo mari… - MaricaGusmitta : La #CorteEuropeaDeiDirittiUmani condanna l’ #Italia per maltrattamenti La condanna arriva dopo la vicenda di… - mai_gret : ??“L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani (Cedu) per il 'trattamento inumano e degradente… -