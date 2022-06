Curry è un marziano, i Golden State Warriors battono Boston Celtics e conquistano il 7° titolo Nba (Di venerdì 17 giugno 2022) I Golden State Warriors sono i campioni Nba 2021 - 2022, conquistando il settimo titolo della propria storia e il quarto negli ultimi 8 anni. Nelle Finals, battono i Boston Celtics per 4 - 2 chiudendo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) Isono i campioni Nba 2021 - 2022, conquistando il settimodella propria storia e il quarto negli ultimi 8 anni. Nelle Finals,per 4 - 2 chiudendo ...

