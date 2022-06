Covid: stop isolamento dei positivi? Ricciardi: “Non abbiamo imparato lezione”, Locatelli: “Possono infettare” (Di venerdì 17 giugno 2022) “Una lezione che il genere umano avrebbe dovuto apprendere anche nelle centinaia di migliaia di anni precedenti di lotta contro le epidemie, ma che almeno in questa pandemia ancora in corso dovrebbe essere ben chiara: nei periodi più favorevoli a combattere i virus, quelli primaverili ed estivi, non bisogna abbassare la guardia e, allo stesso tempo, bisogna prepararsi per quando si creano le condizioni sfavorevoli, attese in autunno. Non mi pare che si stia facendo nulla di tutto questo”. E’ categorico il docente di Igiene all’università Cattolica (e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza), Walter Ricciardi (nella foto), commentando l’attuale situazione contagi, ed esprimendosi – come richiesto da qualcuno – di abrogare l’obbligo di quarantena. Ipotesi rispetto alle quali l’esperto rimarca: “E’ la terza estate che non impariamo la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) “Unache il genere umano avrebbe dovuto apprendere anche nelle centinaia di migliaia di anni precedenti di lotta contro le epidemie, ma che almeno in questa pandemia ancora in corso dovrebbe essere ben chiara: nei periodi più favorevoli a combattere i virus, quelli primaverili ed estivi, non bisogna abbassare la guardia e, allo stesso tempo, bisogna prepararsi per quando si creano le condizioni sfavorevoli, attese in autunno. Non mi pare che si stia facendo nulla di tutto questo”. E’ categorico il docente di Igiene all’università Cattolica (e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza), Walter(nella foto), commentando l’attuale situazione contagi, ed esprimendosi – come richiesto da qualcuno – di abrogare l’obbligo di quarantena. Ipotesi rispetto alle quali l’esperto rimarca: “E’ la terza estate che non impariamo la ...

