Blackout continui a Milano, giovedì consumi su del 25% rispetto alla settimana scorsa. Il gestore: “Condizionatori mai sotto i 27 gradi” (Di venerdì 17 giugno 2022) Milano si prepara a uno dei solstizi d’estate più caldi a memoria d’uomo, con temperature che si avvicineranno ai 40°C proprio nella data di martedì 21 giugno. Ma da giorni l’asticella di mercurio è già abbondantemente sopra la media stagionale di 25/26°C e l’uso dei Condizionatori ha fatto salire anche i consumi elettrici, con picchi che, secondo il gestore elettrico Unareti che eroga il servizio nel capoluogo, hanno causato i Blackout che stanno lasciando senza elettricità i milanesi. Dalle periferie fino a piazza Duomo, con la Veneranda Fabbrica che ieri ha comunicato la chiusura delle terrazze della basilica, per evitare che i visitatori possano restare bloccati negli ascensori. L’ultimo Blackout è quello registrato nella zona Bovisa, a Nord del centro, dove dalle 10 di questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022)si prepara a uno dei solstizi d’estate più caldi a memoria d’uomo, con temperature che si avvicineranno ai 40°C proprio nella data di martedì 21 giugno. Ma da giorni l’asticella di mercurio è già abbondantemente sopra la media stagionale di 25/26°C e l’uso deiha fatto salire anche ielettrici, con picchi che, secondo ilelettrico Unareti che eroga il servizio nel capoluogo, hanno causato iche stanno lasciando senza elettricità i milanesi. Dalle periferie fino a piazza Duomo, con la Veneranda Fabbrica che ieri ha comunicato la chiusura delle terrazze della basilica, per evitare che i visitatori possano restare bloccati negli ascensori. L’ultimoè quello registrato nella zona Bovisa, a Nord del centro, dove dalle 10 di questa ...

