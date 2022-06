Beach volley, Menegatti/Gottardi-Bukovec/Brandie in tv oggi: orario e diretta streaming quarti Mondiali Roma 2022 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tutto pronto per la sfida Menegatti/Gottardi-Bukovec/Brandie, valevole per i quarti di finale dei Mondiali di Roma 2022 di Beach volley. Dopo aver vinto il derby azzurro contro Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, Marta Menegatti e Valentina Gottardi vogliono un altro successo per proseguire l’avventura nella rassegna iridata di casa. Dall’altra parte ci sarà l’ostica coppia canadese: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di venerdì 17 giugno al Foro Italico di Roma. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA quarti DI FINALE IL ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Tutto pronto per la sfida, valevole per idi finale deididi. Dopo aver vinto il derby azzurro contro Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, Martae Valentinavogliono un altro successo per proseguire l’avventura nella rassegna iridata di casa. Dall’altra parte ci sarà l’ostica coppia canadese: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di venerdì 17 giugno al Foro Italico di. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV PROGRAMMADI FINALE IL ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Derby #ItaliaTeam per un posto ai quarti di finale! ???? Ai Mondiali di beach volley in corso al Foro Italico si sfi… - Volleyball_it : ???? ?? NEWSLETTER: Mondiali Beach Volley, Menegatti-Gottardi ai Quarti. VNL: Egonu indispensabile per il 3-2 alla Dom… - infoitsport : Mondiali Beach Volley: Alex Ranghieri al termine del match perso negli ottavi contro l'Olanda - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Beach volley, Mondiali: Nicolai-Cottafava fuori agli ottavi. Gli azzurri subiscono la rimonta di Renato e Vitor Felipe (… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Beach volley: Mondiali; Menegatti-Gottardi ai quarti. La coppia sconfigge 2-0 Scampoli-Bianchin nel derby italiano #ANSA… -