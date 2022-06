Agnelli, che colpo a centrocampo: in arrivo un campione del mondo (Di venerdì 17 giugno 2022) La Juventus ha bisogno di un nuovo acquisto in mezzo al campo e sembra che Agnelli stia per fare il colpo del secolo. Estate di sogni per la società bianconera; la Juventus, infatti, ha bisogno di una serie di rinforzi che alzino notevolmente il livello della rosa a disposizione di Allegri. L’obiettivo è piuttosto semplice: mettersi alle spalle i due ultimi quarti posti e costruire un gruppo in grado di tornare a dominare il calcio italiano. Per riuscirci servirà operare sul mercato nel migliore dei modi, senza sbagliare un colpo; tra i reparti da rinforzare troviamo sicuramente il centrocampo dove Agnelli sembra che stia preparando un super colpo. LaPresseI profili per rinforzare il centrocampo della Juventus sono, essenzialmente, due: la mezzala forte fisicamente, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 giugno 2022) La Juventus ha bisogno di un nuovo acquisto in mezzo al campo e sembra chestia per fare ildel secolo. Estate di sogni per la società bianconera; la Juventus, infatti, ha bisogno di una serie di rinforzi che alzino notevolmente il livello della rosa a disposizione di Allegri. L’obiettivo è piuttosto semplice: mettersi alle spalle i due ultimi quarti posti e costruire un gruppo in grado di tornare a dominare il calcio italiano. Per riuscirci servirà operare sul mercato nel migliore dei modi, senza sbagliare un; tra i reparti da rinforzare troviamo sicuramente ildovesembra che stia preparando un super. LaPresseI profili per rinforzare ildella Juventus sono, essenzialmente, due: la mezzala forte fisicamente, ...

Pubblicità

lapoelkann_ : La Vespa oltre a essere una icona di stile e di design accende in me emozioni profonde e indelebili. Alla Piaggio… - effemegag : @lorenzoj26 @Juventus_a_vita Perché allora il povero paulino che tanto voleva restare non ha accettato all’ora l’of… - Valerio000j : I gobbi credevano che agnelli avrebbe fatto mercato ahahahahaha - antjuv : @FabDellaValle @Vink901 @EdDavids7 @CarloAl87550029 @ItsGabbo05 Dybala non avrebbe potuto firmare a settembre in qu… - Fede_Spera86 : Ribadisco un concetto che sta passando in secondo piano. Ce la vedete la Juve dei 100 anni degli Agnelli in tono minore? Appunto. -