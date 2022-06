Ucraina, la gioia di un bimbo al rientro del papa' dal fronte (Di giovedì 16 giugno 2022) La gioia di un bambino al ritorno del padre dal fronte: e' il video commovente diffuso dalle forze armate ucraine che mostra l'abbraccio - e la sorpresa del piccolo - all'arrivo del papa'. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Ladi un bambino al ritorno del padre dal: e' il video commovente diffuso dalle forze armate ucraine che mostra l'abbraccio - e la sorpresa del piccolo - all'arrivo del'.

Pubblicità

mannocchia : Onorata e felice di ricevere il Premio Flaiano per il Giornalismo insieme a @StefaniaBattis4. Condivido la gioia c… - MattiaGallo17 : RT @mannocchia: Onorata e felice di ricevere il Premio Flaiano per il Giornalismo insieme a @StefaniaBattis4. Condivido la gioia con @la7… - la_kuzzo : RT @mannocchia: Onorata e felice di ricevere il Premio Flaiano per il Giornalismo insieme a @StefaniaBattis4. Condivido la gioia con @la7… - provgiu : RT @mannocchia: Onorata e felice di ricevere il Premio Flaiano per il Giornalismo insieme a @StefaniaBattis4. Condivido la gioia con @la7… - annaBusca : RT @mannocchia: Onorata e felice di ricevere il Premio Flaiano per il Giornalismo insieme a @StefaniaBattis4. Condivido la gioia con @la7… -