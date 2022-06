(Di giovedì 16 giugno 2022) Paura a, in provincia di Avellino, dove, la scorsa notte, unaè stata fatta esplodere nei pressi di un’attività commerciale. Unaè stata fatta esplodere la scorsa notte a, in provincia di Avellino, nei pressi di un’attività commerciale in via Casa Papa. La deflagrazione hato il marmo alla

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Solofra, bomba carta contro negozio: danni alla saracinesca - ptvtelenostra : SOLOFRA, BOMBA CARTA AL CAFFE’ DIEM. INDAGANO I CARABINIERI - - anteprima24 : ** Solofra, bomba carta nei pressi di un'attività commerciale: indagini in corso ** - SkyTG24 : Solofra, bomba carta contro negozio: danni alla saracinesca - cronachecampane : Solofra, bomba carta danneggia l'ingresso di un negozio #bombacarta #solofra -

. Un potente boato la scorsa notte ha svegliato i cittadini di. Unacarta è stata piazzata davanti ad un negozio, ed è esplosa nel cuore della notte, svegliando numerosi residenti della zona di via Casa Papa. La deflagrazione ha danneggiato il marmo ...Unacarta è stata fatta esplodere la scorsa notte a, in provincia di Avellino, nei pressi di un'attività commerciale in via Casa Papa. La deflagrazione ha danneggiato il marmo alla base ...Si indaga a Solofra dopo che questa notte ignoti hanno fatto esplodere un artifizio del tipo “bomba carta” nei pressi di un’attività commerciale sita in via Casa Papa. La deflagrazione ha ...Questa notte, a Solofra, ignoti hanno fatto esplodere un artifizio del tipo “bomba carta” nei pressi di un’attività commerciale sita in via Casa Papa.