Siulm | prorogata al 31 dicembre la ferma per medici ed infermieri reclutati durante il Covid

(Di giovedì 16 giugno 2022) Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto legge Fiscale, vienefino al 312022 laper 30 Tenenti, 224 Sottufficialie 10 Biologi impiegati...

Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto legge Fiscale, viene prorogata fino al 31 dicembre ... Ottenuto questo risultato temporaneo, il SIULM così come già scritto nella ..."Dopo i reiterati interventi del Siulm a favore della proroga della ferma e successiva stabilizzazione dei medici e infermieri militari reclutati per ...