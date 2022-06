(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) –, lesullo. Dalle 21.00 di, infatti, incrocerà le braccia per 24 ore il personale Fs mentre, a Roma, a rischio corse saltate saranno i bus. Ecco le info:PERSONALE FS 16-17nazionale del personale Fs per 24 ore a partire dalle 21.00 di, giovedì 16, e fino alle 21.00 di venerdì 17. L’agitazione sindacale, spiega il Gruppo Fs Italiane, “può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Se non sono previste modifiche alla circolazione deia Lunga Percorrenza, per iregionali sono invece garantiti ...

Pubblicità

LuigiF97101292 : RT @italiaserait: Sciopero treni e trasporti: news oggi e domani 17 giugno 2022 - italiaserait : Sciopero treni e trasporti: news oggi e domani 17 giugno 2022 - fisco24_info : Sciopero treni e trasporti: news oggi e domani 17 giugno 2022: (Adnkronos) - Dalle 21.00 di oggi braccia incrociate… - LocalPage3 : Sciopero treni e trasporti: news oggi e domani 17 giugno 2022 - StraNotizie : Sciopero treni e trasporti: news oggi e domani 17 giugno 2022 -

... è indetto unonazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome. Non sono previste modifiche alla circolazione deia lunga percorrenza. Per iregionali sono garantiti i ...TAGS ferrovieCONDIVIDI Facebook Twitter redazionegenova2Sciopero 17 giugno. Un venerdì nero quello che sta per arrivare, con lo sciopero generale nazionale dei trasporti che avrà la durata di 24h ...Milano - Quella di venerdì 17 giugno 2022 potrebbe essere una giornata non facile per chi deve spostarsi con treni e mezzi: è stato infatti indetto un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del settore tr ...