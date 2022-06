Sampdoria, Lanna: “Non siamo obbligati a vendere per comprare” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Non abbiamo bisogno di cedere i big per poter fare mercato“. Lo ha detto Marco Lanna, presidente della Sampdoria, sul prossimo mercato estivo che dovrà servire per il salto di qualità. Durante il consueto workshop annuale durante il quale la società blucerchiata incontra gli sponsor, quest’anno al Golf Club di Rapallo, il numero 1 tranquillizza i tifosi. “Piuttosto dovremo valutare bene tutti i prestiti che rientreranno perché rischiamo di essere in tanti, anche troppi. A quel punto valuteremo anche assieme al mister ma, ripeto, non abbiamo il pensiero di dover vendere nessun big”. Sul futuro di Quagliarella, Ekdal e Rincon. “Stiamo valutando anche questo e loro sono tre giocatori in agenda con cui ci siederemo ad un tavolo e vedremo cosa fare e naturalmente avrà potere anche il mister“. Il presidente ha poi fatto il punto su ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) “Non abbiamo bisogno di cedere i big per poter fare mercato“. Lo ha detto Marco, presidente della, sul prossimo mercato estivo che dovrà servire per il salto di qualità. Durante il consueto workshop annuale durante il quale la società blucerchiata incontra gli sponsor, quest’anno al Golf Club di Rapallo, il numero 1 tranquillizza i tifosi. “Piuttosto dovremo valutare bene tutti i prestiti che rientreranno perché rischiamo di essere in tanti, anche troppi. A quel punto valuteremo anche assieme al mister ma, ripeto, non abbiamo il pensiero di dovernessun big”. Sul futuro di Quagliarella, Ekdal e Rincon. “Stiamo valutando anche questo e loro sono tre giocatori in agenda con cui ci siederemo ad un tavolo e vedremo cosa fare e naturalmente avrà potere anche il mister“. Il presidente ha poi fatto il punto su ...

