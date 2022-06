Prosegue l' assalto a Severodonetsk Kiev | Con le nuove armi libereremo anche la Crimea

(Di giovedì 16 giugno 2022) Feroci combattimenti nel Donbass, missili su Sumy. Cremlino: "Mosca non sarà il vassallo di nessuno. Improbabile incontro Putin-Biden". Scholz: "Aiuti afinché necessario". Filorussi sui condannati britannici: "Nessuna grazia, nessuno scambio"

L'Egitto non riceve più grano dall'Ucraina e nemmeno dall'India. Per evitare la penuria e l'ai forni, Il Cairo rinuncia a buona parte dei sussidi. Molti cittadini egiziani esclusi ...l'...... 'Le forze russe assaltano Severodonetsk e si concentrano su Bakhmut' L'esercito russogli ... In direzione di Bakhmut, l'esercito russo sta compiendo operazioni d'per migliorare la ...Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "L'esercito russo sta concentrando i suoi sforzi principali nella direzione di Bakhmut (regione di Donetsk) e continua con i suoi i tentativi di prendere e stabilire il con ...Onu: "Dall'inizio del conflitto almeno 4.452 civili morti, ma il numero reale è molto più alto". Missile russo nella ...