Perché l'Italia a caccia di gas dovrà schierarsi nella contesa energetica tra Grecia e Turchia (Di giovedì 16 giugno 2022) Mercoledì la Russia ha tagliato del 15% le forniture di gas all'Italia: se sarà permanente, la cosa costituisce un problema serissimo. E anche in questa occasione siamo costretti per l'ennesima volta a prendere atto che il nostro Paese non ha un ministro degli Esteri. Se alla Farnesina ci fosse una persona qualsiasi e non si chiamasse Luigi di Maio, questi passerebbe le sue giornate a fare la spola tra Atene, Ankara, Nicosia, Gerusalemme e il Cairo per risolvere il problema: per sostituire l'apporto energetico del gas russo, che giustamente dobbiamo al più presto boicottare a causa dell'invasione dell'Ucraina, è indispensabile definire quale nuovo gasdotto possa portare in Italia il gas degli enormi e nuovi giacimenti di Israele, Egitto e Cipro. Ma questa scelta obbliga, prima di tutto, a risolvere un tesissimo contenzioso tra la Grecia e la ...

