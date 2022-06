Origi Milan, il belga atteso in Italia: ecco quando dovrebbe arrivare (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Milan ha chiuso da tempo il colpo Divock Origi. L’attaccante belga è atteso in Italia: ecco quando è previsto il suo arrivo Il Milan ha da tempo chiuso l’affare Divock Origi, attaccante classe ’95 prelevato a costo zero dal Liverpool, con cui non ha rinnovato il proprio contratto. Secondo quanto riportato oggi da SportMediaset, lo sbarco dell’attaccante a Milano, per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto con il nuovo club, è previsto per la prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilha chiuso da tempo il colpo Divock. L’attaccanteinè previsto il suo arrivo Ilha da tempo chiuso l’affare Divock, attaccante classe ’95 prelevato a costo zero dal Liverpool, con cui non ha rinnovato il proprio contratto. Secondo quanto riportato oggi da SportMediaset, lo sbarco dell’attaccante ao, per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto con il nuovo club, è previsto per la prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

