Lo scontro finale nel M5s | Di Maio attacca Conte su tutti i fronti | dalla guerra al confronto nel Movimento – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 giugno 2022) Meno di cinque minuti. Un appuntamento annunciato nelle chat del suo ufficio stampa e dedicato ai giornalisti. Ore 12.00, in piazza del Parlamento a Roma. È qui che Luigi Diha sferrato un attacco a Giuseppesu piùe in pubblico, partendoin Ucraina: «Siamo sicuramente in un momento molto delicato del nostro Paese. Mosca sta riducendo le quantità di gas verso l’Europa. Fino a questo momento stiamo riuscendo a gestire la situazione ma serve un tetto del gas. Stiamo gestendo unain Ucraina causataRussia che richiede il massimo sforzo diplomatico. Non credo sia opportuno mettere nella risoluzione del Presidente del Consiglio delle frasi o deinuti che ci disallineano dalle alleanze storiche. L’Italia non ...