FIRENZE - Cena con vista su una delle più belle terrazze di Firenze. Il "dopo scuola" per Senad, Marco Parolo e Guglielmo Stendardo è speciale. Gli ex giocatori della, da una settimana, sono allievi a Coverciano del corso da allenatore Uefa A. Seguono in prima fila le lezioni per poi ......in cui la Roma è sparita dalla città dopo la vittoria per 1 - 0 della, nel derby in finale di Coppa Italia del 2013. Imprimi nella mente questa ricorrenza e anche il nome del marcatore,! ... Lazio, Lulic e la rimpatriata a Firenze con Parolo e Stendardo Come annunciato qualche tempo fa, Lulic, Parolo e Stendardo sono a Coverciano per seguire il corso da allenatore Uefa A. Tra una lezione e l’altra i tre ex biancocelesti si ritagliano del tempo da ...I tre ex biancocelesti sono allievi del corso da allenatore: si sono ritrovati sui banchi di Coverciano e poi a cena ...