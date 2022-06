La comunicazione debole di Lagarde, le gaffe, i falchi e le fughe di notizie: così la Bce è arrivata indebolita al nuovo braccio di ferro con i mercati (Di giovedì 16 giugno 2022) Dallo scivolone del 12 marzo 2020 (“Non siamo qui per chiudere gli spread, non è la funzione della Bce”), che la vide costretta a precisare poche ore dopo il “pieno impegno” della Banca centrale europea a “evitare qualsiasi frammentazione“, alla reticenza di una settimana fa sui dettagli di un nuovo scudo anti spread cui l’Eurotower è stata costretta mercoledì a dedicare un vertice d’emergenza per calmare l’ondata di vendite di titoli dei Paesi deboli dell’Eurozona. Nel mestiere di banchiere centrale la comunicazione è tutto e Christine Lagarde, a giudicare dalle reazioni di mercati ai suoi interventi nelle fasi più delicate della pandemia e ora della “tempesta perfetta” causata dall‘invasione russa dell’Ucraina, la maneggia con difficoltà. Non è una buona notizia per il Paese che deve rifinanziare un debito pari al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Dallo scivolone del 12 marzo 2020 (“Non siamo qui per chiudere gli spread, non è la funzione della Bce”), che la vide costretta a precisare poche ore dopo il “pieno impegno” della Banca centrale europea a “evitare qualsiasi frammentazione“, alla reticenza di una settimana fa sui dettagli di unscudo anti spread cui l’Eurotower è stata costretta mercoledì a dedicare un vertice d’emergenza per calmare l’ondata di vendite di titoli dei Paesi deboli dell’Eurozona. Nel mestiere di banchiere centrale laè tutto e Christine, a giudicare dalle reazioni diai suoi interventi nelle fasi più delicate della pandemia e ora della “tempesta perfetta” causata dall‘invasione russa dell’Ucraina, la maneggia con difficoltà. Non è una buona notizia per il Paese che deve rifinanziare un debito pari al ...

Pubblicità

FraLauricella : @capuanogio Per me rimane incomprensibile come non si siano provate alternative per andare ai #mondiali contro squa… - GioFrezzetti : RT @TeleATV: ???L’ex azzurro Gianni #Improta ai microfoni di Tele A durante “Tifo Azzurro”: “Questa fuoriuscita dell’email di #Mertens è str… - TeleATV : ???L’ex azzurro Gianni #Improta ai microfoni di Tele A durante “Tifo Azzurro”: “Questa fuoriuscita dell’email di… -