“La Cina sta costruendo una base militare in Cambogia” | timori Usa per i legami tra Pechino e Phnom Penh nell’Indo-Pacifico

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’espansione di unanavale della Marinana, finanziata da, ha riaperto lo scontro traed Occidente per la supremazia in Asia sud-orientale e nel. Secondo un articolo del Washington Post che citava anonimi funzionari occidentali,staalcune strutture militari ad uso esclusivo nella porzione settentrionale della. L’accusa è stata seccamente smentita dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijan, che, come riportato dalla Cnn, ha definito le illazioni “un tipico atto di bullismo da parte degli Stati Uniti”. Il ministro della Difesano Tea Bahn ha invece dichiarato che l’espansione dellaè in linea con la Costituzione che vieta la ...

Ci sono esperti internazionali, anche in America, che stanno già dicendo che qualcosa non...Jinping ed il suo omologo russo Vladimir Putin nel corso della quale è stato sottolineato come la..."L'Europa simuovendo verso la rinuncia a petrolio e gas nostrani . India enon sono certo in grado di prendere tanto quanto fornivamo altrove. Le sanzioni sono un anaconda che stringe e ... “La Cina sta costruendo una base militare in Cambogia”: timori Usa per i legami tra Pechino e… Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto ieri un colloqui telefonico con il presidente russo Vladimir Putin, nel quale ha confermato il sostegno di Pechino a Mosca. Lo scrivono i media di stato cinesi ...Il presidente cinese Xi Jinping cementa l'alleanza «senza limiti» con la Russia in una telefonata, la prima dal 25 febbraio il giorno dopo l'inizio ...