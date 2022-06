Il papà di Elena del Pozzo uccisa dalla madre: nessun raptus! L’ha presa dall’asilo un’ora prima perchè… (Di giovedì 16 giugno 2022) Il papà di Elena del Pozzo, uccisa a 5 anni dalla madre: “nessun raptus! L’ha presa dall’asilo un’ora prima perché già era preparata mentalmente! Questa è una chiara prova di una mente sana in grado di organizzarsi!!!”. Alessandro Del Pozzo rompe il silenzio con un lungo comunicato a “Chi L’ha visto?” e accusa Martina Patti di aver premeditato l’omicidio con lucidità. “Me L’ha uccisa! me L’ha portata via… non perché non volesse che legasse con la mia compagna, ma perché voleva mettermela contro… le parlava male di me ogni giorno ed Elena me lo veniva a raccontare!! Non ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 16 giugno 2022) Ildidela 5 anni: “perché già era preparata mentalmente! Questa è una chiara prova di una mente sana in grado di organizzarsi!!!”. Alessandro Delrompe il silenzio con un lungo comunicato a “Chivisto?” e accusa Martina Patti di aver premeditato l’omicidio con lucidità. “Me! meportata via… non perché non volesse che legasse con la mia compagna, ma perché voleva mettermela contro… le parlava male di me ogni giorno edme lo veniva a raccontare!! Non ...

