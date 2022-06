I filo - russi del Donetsk | ' Vogliamo controllare aree esterne ai confini per creare zone cuscinetto'

Pubblicità

DavidPuente : A proposito delle liste dei filorussi - krudesky : RT @alexio747: @GiuliaCortese1 Armi per combattere contro la Russia? È uno scherzo? La soluzione può solo essere diplomatica. Poi dimentich… - salvatorelione : RT @RaiNews: I droni risentono dell’utilizzo dei jammer, cioè di qui dispositivi che producono interferenze nei segnali radio. I nuovi dron… - ereike05 : I filo-russi del Donetsk chiedono ai macellai di Assad di far parte del tribunale internazionale sui crimini ucrain… - Monica24675734 : @chiaberger Io adoro i ristoranti russi.. Adoro i ristoranti dove i proprietari Sn filo russi... Insomma mi sa che… -

Chiedere aiuto ai boia e ai macellai è davvero indicativo dell'idea di giustizia che ha Putin. Una delegazione della Repubblica popolare di Donetsk (Dpr) ha proposto alla Siria di partecipare al ...La guerra continua e dal fronte le notizie sono incerte, I separatisti filorussi del Donetsk stanno valutando di prendere il controllo di aree esterne ai confini della loro regione per creare una zona ...Roma, 16 giu. (askanews) - La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), adita in procedura d'urgenza, ha chiesto a Mosca di non giustiziare un soldato marocchino condannato a morte dalle autorità se ...Una delegazione della Repubblica popolare di Donetsk (Dpr) ha proposto alla Siria di partecipare al tribunale internazionale per valutare i crimini commessi dai militanti ucrain ...