Guia Soncini si preoccupa del Covid proprio adesso che tutti hanno iniziato a fregarsene (Di giovedì 16 giugno 2022) Ma voi siete matti. Questo il mio sobrio, articolato, e intellettualmente sofisticato commento, nell'aprire i giornali e leggere: obbligo vaccinale, oggi ultimo giorno per gli over 50. Tradotto dall'antilingua giornalistica significa che fino a ieri se avevi cinquantun anni ma il senso di responsabilità d'un sedicenne c'erano degli adulti (il governo) che ti obbligavano a vaccinarti; da oggi, fai un po' te. Lasciare agli italiani libertà di coscienza. Cosa potrà mai andar storto. Sì, lo so: è estate, si sta all'aria aperta, comunque i numeri delle vaccinazioni in Italia sono altissimi, la terza ondata è andata meglio della prima, la rava, la fava. In questo caso soprattutto la fava: quanta gente conoscete che negli ultimi mesi non si sia contagiata? Dico, si è contagiato Anthony Fauci, che come nota uno qualunque dei figli scemi di Donald Trump «ha fatto otto richiami di vaccino e ha ...

