Gas | Draghi | “Dalla Russia bugie e uso politico delle forniture”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Le parole contano e il premier Mariole sceglie con cura, per rispondere al la guerra del gas aperta da Putin. “I motivi per i tagli diche colpiscono un po’ tutta l’Europa ci viene detto sono tecnici, unaspiegazioni è che la manutenzione è difficile a causasanzioni. Da parte della Germania e nostra e di altri riteniamo che queste siano, che in realtà ci sia un usodel gas, come c’è un usodel grano”, dice parlando a Kiev. Quindi, quelle che arrivano da Gazprom, evidentemente sostenuta da Putin, sono, finalizzate a un usodel gas. Viene meno la cautelascorse ore, che aveva portato ancora stamattina Paolo Gentiloni a parlare ...