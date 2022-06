Fondi | in vigore l’ordinanza per prevenire gli incendi boschivi

(Di giovedì 16 giugno 2022)– Il sindaco Beniamino Maschietto ha firmato il 15 giugno mattina un’ordinanza volta ail rischio di. Il provvedimento resterà infino al 30 settembre.IN SINTESI Sul territorio del Comune di, dal 15 giugno al 30 settembre 2022 è vietato: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette ...

Fondi, in vigore l'ordinanza per prevenire il rischio incendi - h24 notizie - portale indipendente di news dalla provincia Il sindaco Beniamino Maschietto ha firmato questa mattina un'ordinanza volta a prevenire il rischio di incendi boschivi. Il provvedimento resterà in ...