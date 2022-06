Ennesimo incendio a Roma | alta colonna di fumo nero FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 giugno 2022) Come se non bastasse il devastanteche ieri pomeriggio ha coinvolto l’impianto di Malagrotta, oggi asi contano numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. Tra sterpaglie in fiamme, un appartamento avvolto dal fuoco in via Sutri, per non parlare poi degli incendi che da giorni stanno interessando il III Municipio (l’ultimo, in ordine di tempo, poche ore fa in via Matteo Bandello, all’angolo con via della Cecchina).in zona Quintiliani a: cosa sta andando a fuocopochi minuti fa anche in zona Quintiliani/Monti Tiburtini, a, nei pressi della fermata della metro. Qui in questi momenti stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con due squadre e un’autobotte per domare l’, che sarebbe partito da alcune sterpaglie. Le fiamme, poi, ...