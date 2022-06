“È stato con me”. Tommaso Zorzi, spunta un flirt clandestino e lui costretto a chiarire tutto (Di giovedì 16 giugno 2022) Tommaso Zorzi e il tradimento: nei giorni scorsi si è ritrovato al centro di un caldissimo gossip. Un tiktoker ha pubblicato sulla famosa piattaforma un video dove, pur non dicendo in modo esplicito il nome, avrebbe lasciato intendere di aver avuto un flirt con il vincitore del GF Vip 5. Fake news o verità? A chiarire tutto ci ha pensato Tommy attraverso alcune IG stories. Tommaso Zorzi, il tradimento a Stanziani? La verità L’ex gieffino sul suo profilo Instagram ha smentito categoricamente il tradimento nei confronti del suo amato Tommaso Stanziani. I due si amano alla follia, ma gli hater non attendono altro che una notizia per disseminare eresie. Tommaso Zorzi e l’ex ballerino di Amici stanno insieme ormai da ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022)e il tradimento: nei giorni scorsi si è ritrovato al centro di un caldissimo gossip. Un tiktoker ha pubblicato sulla famosa piattaforma un video dove, pur non dicendo in modo esplicito il nome, avrebbe lasciato intendere di aver avuto uncon il vincitore del GF Vip 5. Fake news o verità? Aci ha pensato Tommy attraverso alcune IG stories., il tradimento a Stanziani? La verità L’ex gieffino sul suo profilo Instagram ha smentito categoricamente il tradimento nei confronti del suo amatoStanziani. I due si amano alla follia, ma gli hater non attendono altro che una notizia per disseminare eresie.e l’ex ballerino di Amici stanno insieme ormai da ...

