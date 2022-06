Pubblicità

repubblica : Previsioni meteo, nel weekend 37 gradi all'ombra. Nel Nord-Ovest allerta per il rischio salute - leggoit : Allerta per le #sdraiette Fisher-Price dopo la morte di 13 #neonati: «Non sono adatte al sonno» - tica_vero : RT @mely_iovino: Per chi va a Milano da Mengoni domenica Leggete qui. Attenzione allerta spoiler. #MarcoNegliStadi - marnatiofficial : É molto probabile che fra qualche settimana si passi dal livello arancione di allerta a quello rosso con gravi dann… - Silvia15673766 : RT @mely_iovino: Per chi va a Milano da Mengoni domenica Leggete qui. Attenzione allerta spoiler. #MarcoNegliStadi -

... recita l'avvertimento, che aggiunge: 'I genitori e gli operatori sanitari non dovrebbero mai utilizzare prodotti inclinati, come dondoli e altalene,il sonno dei bambini e non dovrebbero ...Leggi anche > Il Covid cambia ancora: 'Primi sintomigiorni, ma tampone resta negativo'. Cosa sta succedendo COVID: CURVA IN RISALITA La Fondazione Gimbe lancia invece un', parlando di una ...Dopo 13 neonati morti nelle sdraiette Fisher-Price la commissione Usa avverte che non sono adatte al sonno. La Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti ...Il governo Draghi non ha intenzione di far arricchire la mafia tramite i fondi del PNRR, per questo si studiano efficaci contromisure.