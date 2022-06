Alberto Matano, dopo il matrimonio il marito Riccardo Mannino dichiara: “15 anni fa …” (Di giovedì 16 giugno 2022) Alberto Matano, le nozze con Riccardo Mannino. Quest’ultimo, il marito del conduttore a poche ore dal si, fa una confessione davvero importante. Alberto Matano è il noto conduttore televisivo e giornalista nonché ex volto del TG1. Come ben sappiamo, il conduttore de La vita in diretta lo scorso sabato 11 giugno è convolato a nozze con il suo compagno Riccardo Mannino. I due si sono detti sì da qualche giorno ed a poche ore dalla celebrazione delle nozze a parlare è stato proprio il marito che ha voluto raccontarci qualcosa riguardo la loro storia d’amore. Nonostante nessuno fosse a conoscenza di questa storia piuttosto importante, Alberto e ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 16 giugno 2022), le nozze con. Quest’ultimo, ildel conduttore a poche ore dal si, fa una confessione davvero importante.è il noto conduttore televisivo e giornalista nonché ex volto del TG1. Come ben sappiamo, il conduttore de La vita in diretta lo scorso sabato 11 giugno è convolato a nozze con il suo compagno. I due si sono detti sì da qualche giorno ed a poche ore dalla celebrazione delle nozze a parlare è stato proprio ilche ha voluto raccontarci qualcosa riguardo la loro storia d’amore. Nonostante nessuno fosse a conoscenza di questa storia piuttosto importante,e ...

Corriere : Alberto Matano: «Sposo Riccardo, con lui ho capito chi sono» - IlCarmi73 : RT @fedebeltrami: @Cinguetterai la D'acquino nel mio cuore proprio no. E poi sono giornalisti non soubrette come Alberto Matano. - fedebeltrami : @Cinguetterai la D'acquino nel mio cuore proprio no. E poi sono giornalisti non soubrette come Alberto Matano. - ParliamoDiNews : Alberto Matano e Riccardo Mannino chi è l`uomo che ha sposato il conduttore - - ParliamoDiNews : Chi è Riccardo Mannino, marito di Alberto Matano: Età, Lavoro, Instagram e Nozze | Chiecosa #GrandeFratelloVIP… -